O ex-ministro da Defesa Nacional, José Azeredo Lopes foi esta terça-feira ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto do material militar ocorrido em Tancos.

Azeredo Lopes diz que não se recorda de ter lido qualquer memorando da Polícia Judiciária Militar. O ex-ministro da Defesa diz no entanto que conhecia bem a posição da PJ Militar sobre quem deveria conduzir a investigação.