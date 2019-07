Azeredo Lopes sabia desde o início do plano para recuperar armas de Tancos

O ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes sabia, desde o início, do plano para recuperar as armas que desapareceram dos paióis de Tancos.

A notícia foi avançada pela revista Sábado e confirmada pela SIC.

Um despacho do Ministério Público revela que dois meses antes do aparecimento das armas, Azeredo Lopes reuniu-se com o ex-diretor da Polícia Judiciária Militar. No encontro, não só ficou a saber do plano para recuperar o armamento, como também o autorizou.

O ex-ministro da Defesa foi constituído arguido no processo e é suspeito dos crimes de denegação de justiça e prevaricação e abuso de poder.

Azeredo Lopes diz que, apesar da condição de arguido garantir mais direitos processuais, é socialmente destruidora. Em comunicado, o ex-ministro fala numa situação desgostosa e constrangedora.