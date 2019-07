MP considera que Azeredo Lopes sabia desde o início do plano para recuperar armas de Tancos

O Ministério Público considera que o ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes sabia, desde o início, do plano para recuperar as armas que desapareceram dos paióis de Tancos.

A notícia foi avançada pela revista Sábado e confirmada pela SIC.

O Ministério Público não tem dúvidas de que o ex-ministro teve conhecimento do plano da Polícia Judiciaria Militar para recuperar as armas.

No despacho de indiciação a que a SIC teve acesso, vem descrita a reunião de 4 de agosto de 2017, data em que o antigo diretor da PJ Militar terá revelado o estratagema que iria usar para retirar a investigação à PJ.

O ex-ministro da Defesa foi constituído arguido no processo e é suspeito dos crimes de denegação de justiça e prevaricação e abuso de poder.

Azeredo Lopes já reagiu. Reafirma que está inocente e diz que "nada fez de ilegal ou incorreto".

MIGUEL A. LOPES

Questionado pelos jornalistas, o Presidente da República recusou comentar as suspeitas.

Marcelo Rebelo de Sousa diz que não leu as notícias e que nunca falaria num caso que está a ser investigado.

Quase três meses após a divulgação do furto das armas, a Polícia Judiciária Militar revelou o aparecimento do material, na região da Chamusca, a 20 quilómetros de Tancos, em colaboração com elementos do núcleo de investigação criminal da GNR de Loulé.

O processo de recuperação do material militar levou a uma investigação judicial, por suspeitas de associação criminosa, tráfico de armas e terrorismo no furto do armamento e durante a qual foram detidos o agora ex-diretor da PJM Luís Vieira e o ex-porta-voz da PJM Vasco Brazão e três militares da GNR, num total de oito militares.

No Esquerda-Direita da Edição da Noite desta sexta-feira, o caso Tancos esteve em debate. João Oliveira, do PCP, defende que as responsabilidades do ministro da Defesa têm de ser apuradas. Já Paulo Mota Pinto, do PSD, questiona se o primeiro-ministro também sabia do plano.