Acusação do MP sobre roubo de armas em Tancos conhecida na próxima semana

A investigação ao roubo de armas de Tancos terminou e a acusação do Ministério Público terá de ser conhecida durante a próxima semana, caso contrário, os sete detidos preventivos serão libertados.

De acordo com o Expresso, um dos planos dos assaltantes seria trocar as armas por droga. O caso conta com 25 arguidos, entre os quais o ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes.

Os investigadores consideram que o antigo governante teve conhecimento da encenação da Polícia Judiciária Militar na recuperação das armas de Tancos.