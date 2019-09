Ex-chefe da Casa Militar de Marcelo saberia do plano de encenação das armas de Tancos

O Presidente da República garante que não sabia do Tancos, mas o antigo chefe da Casa Militar do Presidente terá tido conhecimento. O tenente-general João Cordeiro terá acompanhado a investigação da Judiciária Militar, mas disse o contrário quando foi interrogado. Ainda assim, escapou a uma acusação porque as alegadas provas não podem ser usadas.