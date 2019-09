Ex-diretor da PJ Militar acusado de 5 crimes, incluindo associação criminosa

Luís Vieira é acusado dos crimes de associação criminosa, tráfico e mediação de armas, falsificação ou contrafação de documentos, de denegação de justiça e prevaricação e de favorecimento pessoal praticado por funcionário.

O ex-diretor da Polícia Judiciária Militar é acusado em todos os crimes em coautoria com outros arguidos tendo o MP pedido como pena acessória a proibição do exercício de funções.

O Ministério Público (MP) acusou hoje um total 23 arguidos no caso do furto e da recuperação das armas do paiol da base militar de Tancos.

Com Lusa