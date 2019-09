Depois de ontem ter sido conhecida a acusação do Ministério público no caso Tancos, o ex-ministro da defesa, acusado de 4 crimes, entre eles o de favorecimento, negou todas as acusações e disse que a acusação é eminentemente política.

Mas as provas recolhidas pelos procuradores do Ministério Público ao longo da investigação indicam que o encobrimento de Azeredo Lopes na recuperação das armas furtadas tinha por objetivo limpar a imagem do Governo depois dos fogos que devastaram o país.