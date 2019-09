Os quatro novos suspeitos do caso Tancos

O ex-diretor da Polícia Judiciária e três procuradoras do Ministério Público vão ser alvo de processos no âmbito do achamento das armas roubadas em Tancos.

O Ministério Público extraiu mais certidões, nomeadamente uma para investigar o ex-chefe da Casa Militar do Presidente da República por suspeitas de crime de falsas declarações.