Azeredo Lopes acusou o Ministério Público de o ter ameaçado, durante o interrogatório, para que entregasse o telemóvel pessoal.

No processo de Tancos a que a SIC teve acesso, os procuradores garantem que apenas cumpriram a lei, depois do ex-ministro ter recusado a entrega do aparelho.

No telemóvel apreendido, foram encontradas as mensagens comprometedoras de Azeredo Lopes com um deputado do PS.