Militares suspeitos no caso de Tancos vão pedir nulidade do processo

A defesa dos militares suspeitos no caso do roubo de armas em Tancos vai pedir nulidade do processo, alegando que as provas foram obtidas de forma ilegal.

A defesa acusa elementos do Ministério Público e da Polícia Judiciária dos mesmos crimes imputados aos arguidos.

A fase de instrução do processo arranca na próxima quarta-feira.