O ex-ministro da defesa Azeredo Lopes admite abdicar do testemunho do primeiro-ministro na fase de instrução do processo de Tancos.

Num despacho entregue no tribunal, alega que se o depoimento por escrito prejudicar o esclarecimento dos factos, prescinde da testemunha.

Diz ainda que não quer alimentar uma polémica na comunicação social.

Esta semana, o juiz Carlos Alexandre fez um novo pedido ao Conselho de Estado para que António Costa fosse ouvido presencialmente em tribunal.