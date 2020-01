Testemunhas arroladas por Azeredo Lopes ouvidas no processo de Tancos

As testemunhas arroladas pelo ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes começaram a ser ouvidas esta segunda-feira, na instrução do processo do furto de Tancos.

Durante a manhã, e em menos de duas horas, o tribunal ouviu o atual e o anterior chefes do Estado-Maior General das Forças Armadas e Almeida Sampaio, embaixador de Portugal na NATO à data do furto.

Na terça-feira, é ouvido em tribunal o Tenente General Martins Pereira, ex-chefe de gabinete do ministro da Defesa.

