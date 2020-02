Defesa de Azeredo Lopes ponderou chamar Marcelo como testemunha no caso Tancos

A defesa do ex-ministro da defesa, Azeredo Lopes, admitiu que ponderou chamar Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, como testemunha no caso do roubo de armas em Tancos.

Azeredo Lopes é acusado dos crimes de denegação de justiça, prevaricação, abuso de poder e favorecimento pessoal de funcionário.