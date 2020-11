Tancos. Presidente da República prestou depoimento por escrito como testemunha

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, prestou esta quinta-feira depoimento por escrito como testemunha no caso de Tancos, na sequência de diligência que lhe foi transmitida pelo juiz do processo.

De acordo com uma nota divulgada no portal da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado "prestou esta quinta-feira - dia em que recebeu o correspondente pedido - depoimento, por escrito, como testemunha, no processo de Tancos, na sequência da diligência que lhe foi transmitida pelo juiz do processo".

"Tal como anunciou publicamente, o Presidente da República dá a conhecer aos portugueses as respostas enviadas às duas perguntas: a primeira sobre uma reunião em Tancos no dia 04 de julho de 2017 e a segunda sobre as circunstâncias em que teve conhecimento, a 18 de outubro de 2017, do aparecimento das armas e de que poderia haver uma encenação, o que soube, a 25 de julho de 2018, pela Procuradora-Geral da República", lê-se na mesma nota.

O processo sobre o furto e as circunstâncias da posterior recuperação de material de guerra dos Paióis Nacionais de Tancos, que tem entre os seus 23 arguidos o anterior ministro da Defesa Nacional, José Azeredo Lopes, começou a ser julgado no dia 2 de novembro, em Santarém.