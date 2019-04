Divulgadas imagens de um dos bombistas suicidas no Sri Lanka

Foram divulgadas imagens de um dos bombistas suicidas dos ataques de domingo no Sri Lanka. O vídeo acompanha o homem pouco antes de entrar numa igreja católica na cidade de Negombo, onde se fez explodir.

Nas imagens vê-se o atacante a caminhar no exterior, passando por várias pessoas e depois a entrar na igreja, onde se celebrava a missa.

As autoridades do Sri Lanka admitem a possibilidade destes ataques terem uma retaliação pelos atentados da Nova Zelândia, há um mês.