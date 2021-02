Rui Rio diz que Rui Moreira "não é confiável"

Em entrevista à Rádio Observador, Rio nega qualquer hipótese de apoiou a uma recandidatura de Moreira, que acusa de misturar negócios imobiliários da família com gestão autárquica.

Questionado em concreto como via a possibilidade de o eurodeputado Paulo Rangel estar a preparar uma candidatura à liderança do PSD - e por isso ter recusado disputar a Câmara do Porto -, Rio disse querer deixar uma mensagem "geral", afirmando não estar a dirigir-se em concreto ao antigo líder parlamentar do PSD.

"As pessoas que olham para mim há muitos anos escusam de preparar o que quer que seja a seguir às autárquicas. Eu sei assumir as minhas responsabilidades. Se eu vir que correu mal, fico aqui a fazer o quê?", questionou.

No entanto, o presidente do PSD recusou apontar um "número mágico" de câmaras que o partido terá de ganhar para considerar que teve um bom resultado, salientando que tal dependerá também da importância das câmaras que ganhar ou perder.