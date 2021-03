Autárquicas. Os 101 candidatos a presidentes de câmara aprovados pelo PSD

O PSD apresentou esta quarta-feira uma lista de 101 nomes homologados pela Comissão Política Nacional do partido como candidatos a presidentes de outras tantas câmaras nas próximas autárquicas, 77 dos quais são atualmente os presidentes em exercício nas respetivas autarquias.

Numa lista hoje divulgada, o PSD inclui 77 presidentes de câmara que a Comissão Política apoia numa recandidatura, entre os quais Carlos Carreiras em Cascais, Ricardo Rio em Braga, Salvador Malheiro em Ovar, Ribau Esteves em Aveiro ou Almeida Henriques em Viseu.

"São presidentes de câmara que se podem recandidatar na hora e momento que desejarem, porque têm homologação garantida da direção nacional", anunciou o secretário-geral e coordenador autárquico nacional do PSD, José Silvano, em conferência de imprensa na sede nacional do partido.

Numa outra lista divulgada, o PSD inclui mais 24 candidatos a presidentes de outros tantos municípios, muitos dos quais já foram candidatos noutras autárquicas sem terem sido eleitos e outros candidatam-se pela primeira vez, como o candidato a Lisboa, Carlos Moedas.

Não foram apresentados candidatos a nenhum dos municípios dos distritos de Beja e de Évora, nem candidatos a capitais de distrito como o Porto, Coimbra, Castelo Branco, Guarda, Leiria, Portalegre, Setúbal, Viana do Castelo e Vila Real. Funchal (Madeira) e Ponta Delgada (Açores) são outras cidades para as quais não foram divulgados os candidatos do PSD.

AVEIRO:



- Aveiro: Ribau Esteves (atual presidente da Câmara)

- Castelo de Paiva: José Duarte de Sousa Rocha

- Estarreja: Diamantino Sabina (atual presidente da Câmara)

- Ílhavo: Fernando Caçoilo (atual presidente da Câmara)

- Murtosa: Joaquim Batista (atual presidente da Câmara)

- Ovar: Salvador Malheiro (atual presidente da Câmara)

- Santa Maria da Feira: Emídio Sousa (atual presidente da Câmara)

- Vagos: Silvério Regalado (atual presidente da Câmara)

BRAGA:



- Amares: Manuel da Rocha Moreira (atual presidente da Câmara)

- Braga: Ricardo Rio (atual presidente da Câmara)

- Cabeceiras de Basto: Manuel Teixeira

- Guimarães: Bruno Fernandes

- Esposende: Benjamim Pereira (atual presidente da Câmara)

- Póvoa de Lanhoso: Avelino Silva (atual presidente da Câmara)

- Terras de Bouro: Manuel Tibo (atual presidente da Câmara)

- Vieira do Minho: António Barbosa (atual presidente da Câmara)

- Vila Nova de Famalicão: Paulo Cunha (atual presidente da Câmara)

BRAGANÇA:



- Bragança: Hernâni Dias (atual presidente da Câmara)

- Carrazeda de Ansiães: João Gonçalves (atual presidente da Câmara)

- Freixo de Espada à Cinta: Maria do Céu Quintas (atual presidente da Câmara)

- Torre de Moncorvo: Nuno Gonçalves (atual presidente da Câmara)

- Vimioso: António Fidalgo (atual presidente da Câmara)

CASTELO BRANCO:



- Fundão: Paulo Fernandes (atual presidente da Câmara)

- Oleiros: Fernando Jorge (atual presidente da Câmara)

- Vila de Rei: Ricardo Aires (atual presidente da Câmara)

COIMBRA:



- Arganil: Luís Paulo Costa (atual presidente da Câmara)

- Cantanhede: Maria Helena Oliveira (atual presidente da Câmara)

- Góis: Rui Sampaio

- Mira: Raul Almeida (atual presidente da Câmara)

- Penacova: Álvaro Coimbra

FARO:



- Albufeira -- José Carlos Rolo (atual presidente da Câmara)

- Castro Marim - Francisco Amaral (atual presidente da Câmara)

- Faro - Rogério Bacalhau (atual presidente da Câmara)

GUARDA:



- Almeida: António Machado (atual presidente da Câmara)

- Celorico da Beira: Carlos Ascensão (atual presidente da Câmara)

- Gouveia: Luís Tadeu (atual presidente da Câmara)

- Manteigas: Nuno Soares

- Pinhel: Rui Ventura (atual presidente da Câmara)

LEIRIA:



- Batalha: Paulo Batista (atual presidente da Câmara)

- Caldas da Rainha: Fernando Tinta Ferreira (atual presidente da Câmara)

- Porto de Mós: José Jorge Couto Vala (atual presidente da Câmara)

LISBOA:



- Arruda dos Vinhos: Hélder Carvalho

- Azambuja: Rui Corça

- Cadaval: José Bernardo Nunes (atual presidente da Câmara)

- Cascais: Carlos Carreiras (atual presidente da Câmara)

- Lisboa: Carlos Moedas

- Loures: Nelson Batista

- Mafra: Hélder Sousa Silva (atual presidente da Câmara)

PORTALEGRE:



- Castelo de Vide: António Pita (atual presidente da Câmara)

- Fronteira: Rogério Silva (atual presidente da Câmara)

- Marvão: Luís Vitorino (atual presidente da Câmara)

PORTO:



- Amarante: José Luis Gaspar Jorge (atual presidente da Câmara)

- Maia: António Silva Tiago (atual presidente da Câmara)

- Penafiel: Antonino Sousa (atual presidente da Câmara)

- Póvoa de Varzim: Aires Pereira (atual presidente da Câmara)

- Trofa: Sérgio Humberto (atual presidente da Câmara)

SANTARÉM:



- Alcanena: Rui Anastácio

- Mação: Vasco Estrela (atual presidente da Câmara)

- Ourém: Luis Miguel Albuquerque (atual presidente da Câmara)

- Torres Novas: Tiago Ferreira

- Rio Maior: Luís Filipe Dias (atual presidente da Câmara)

- Santarém: Ricardo Gonçalves (atual presidente da Câmara)

- Sardoal: António Miguel Borges (atual presidente da Câmara)

SETÚBAL:



- Alcochete: Pedro Louro

- Almada: Nuno Matias

- Barreiro: Bruno Vitorino

- Moita: Luís Nascimento

- Montijo: João Afonso

- Palmela: Paulo Ribeiro

- Santiago do Cacém: Luís Santos

- Seixal: Bruno Vasconcelos

- Sesimbra: Francisco Luís

VIANA DO CASTELO:



- Arcos de Valdevez: João Esteves (atual presidente da Câmara)

- Monção: António José Barbosa (atual presidente da Câmara)

- Ponte da Barca: Augusto Marinho (atual presidente da Câmara)

- Valença: Manuel Rodrigues Lopes (atual presidente da Câmara)

VILA REAL:



- Alijó: José Rodrigues Paredes (atual presidente da Câmara)

- Boticas: Fernando Queiroga (atual presidente da Câmara)

- Murça: Mário Artur Lopes (atual presidente da Câmara)

- Peso da Régua: José Manuel Gonçalves (atual presidente da Câmara)

- Valpaços: Amílcar Almeida (atual presidente da Câmara)

- Vila Pouca de Aguiar: António Machado (atual presidente da Câmara)

VISEU:



- Armamar: João Paulo Fonseca (atual presidente da Câmara)

- Castro Daire: Paulo Martins de Almeida (atual presidente da Câmara)

- Mortágua: José Norte (atual presidente da Câmara)

- Moimenta da Beira: Jorge Costa

- Oliveira de Frades: João Valério

- Penedono: Cristina Ferreira

- Sátão: Paulo Manuel Santos (atual presidente da Câmara)

- Sernancelhe: Carlos Silva (atual presidente da Câmara)

- Tabuaço: Carlos Carvalho (atual presidente da Câmara)

- Tarouca: Valdemar Pereira (atual presidente da Câmara)

- Tondela: José António Jesus (atual presidente da Câmara)

- Viseu: Almeida Henriques (atual presidente da Câmara)

- Vouzela: Rui Ladeira (atual presidente da Câmara)

MADEIRA:



- Calheta: Carlos Teles (atual presidente da Câmara)

- Câmara de Lobos: Pedro Coelho (atual presidente da Câmara)

- Porto Santo: José Idalino de Vasconcelos (atual presidente da Câmara)

AÇORES:



- Nordeste: Antonio Borges Soares (atual presidente da Câmara)

- Ribeira Grande: Alexandre Gaudêncio (atual presidente da Câmara)

- Madalena: José Soares (atual presidente da Câmara)