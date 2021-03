Autárquicas. Rui Rio ameaça afastar candidatos 

Rui Rio ameaça afastar os candidatos do PSD às autárquicas que, entretanto, "comecem a portar-se menos bem".

O presidente do PSD não compreende a contestação dos presidentes de Câmara que contestam o apoio anunciado pelo próprio partido às respetivas recandidaturas nas próximas eleições autárquicas.

O episódio surge depois de Salvador Malheiro, vice-presidente do PSD e também presidente da Câmara de Ovar, ter dito que este não é o momento para anunciar a recandidatura.

Ribau Esteves, autarca de Aveiro, acrescentou que ainda não decidiu se volta a concorrer.

Fernando Jorge, presidente da Câmara de Oleiros, foi mais longe e afirmou que a direção do PSD sabe mais da sua vida do que ele próprio: "Foi no mínimo um abuso de confiança".