Rui Moreira já tinha anunciado que, ao fim de oito anos à frente da Câmara do Porto, não se voltaria a candidatar. Mas, numa entrevista à TSF e ao Jornal de Notícias, admite agora recuar na decisão. No entanto rejeita um cenário de uma coligação pós-eleitoral com o PSD.

Na entrevista, Rui Moreira mostrou-se ainda crítico quanto à gestão da bazuca europeia. E disse que considera que tem sido o Presidente da República a contribuir para a estabilidade do Governo.