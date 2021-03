Vladimiro Feliz deverá ser a aposta do PSD para a Câmara do Porto

São conhecidos os nomes de mais sete candidatos do PSD às eleições autárquicas em concelhos do distrito do Porto. O Observador e o Jornal de Notícias avançam que Vladimiro Feliz é a aposta de Rui Rio para a Câmara do Porto.

António Oliveira, ex-selecionador nacional de futebol, foi aprovado como candidato à Câmara de Vila Nova de Gaia e Jorge Ascenção, o líder da Confederação Nacional das Associações de Pais, vai concorrer à Câmara de Gondomar.

Para concorrer em Valongo, os sociais-democratas aprovaram o ex-deputado Miguel Santos, enquanto em Lousada vai avançar o ex-deputado Simão Ribeiro que foi líder da JSD nacional.

Esta noite foi também aprovado Alexandre Costa, presidente da Junta de Freguesia de Paços de Ferreira, para ser candidato à Câmara deste município e Vítor Vasconcelos, presidente da Junta de Freguesia de Airães, para Felgueiras.