Autárquicas. Fernando Ruas vai ser o candidato do PSD à Câmara de Viseu

O PSD anunciou esta quarta-feira que o deputado Fernando Ruas vai ser o candidato do PSD à Câmara de Viseu, cargo que já desempenhou entre 1989 e 2013.

"Ultrapassado o período de silêncio e de respeito que nos mereceu o inesperado falecimento do Presidente da Câmara de Viseu, António Almeida Henriques, a direção nacional do PSD, em estreita articulação com as comissões políticas distrital e concelhia, decidiram homologar o nome de Fernando Ruas para candidato à Câmara Municipal de Viseu", refere o partido, em comunicado.