Autárquicas. "Chega está com uns sonhos megalómanos", diz Rio 

Rui Rio lembra que há conclusões políticas a tirar dos resultados das próximas eleições autárquicas, mas garante que se não forem o esperado o problema maior é para o partido. Na apresentação do candidato do PSD à Câmara de Gondomar, o presidente do partido aproveitou para se criticar António Costa e André Ventura.

Em ano de eleições autárquicas, o líder do PSD diz que seleciona bem as apresentações de candidatos a que vai, até porque não consegue ir a todas, garante. Rui Rio escolheu Gondomar para afirmar a importância das próximas autárquicas.

Rui Rio garante que vai tratar ainda melhor o assunto autárquicas e aproveita para comentar a preocupação que António Costa disse ter em relação a um PSD, condicionado pela agenda do Chega.

PSD encostado ao Chega?

O presidente do PSD rotulou de "disparates" a afirmação do secretário-geral do PS, António Costa, de que os social-democratas têm uma estratégia xenófoba e encostada ao Chega, considerando-a própria de quem não tem nada para dizer.

O secretário-geral do PS defendeu na quinta-feira que há "um mundo" de valores políticos que separam socialistas e sociais-democratas e manifestou-se preocupado com um PSD "condicionado" pela agenda do Chega, considerando isso nefasto para a democracia.

"Quando o Governo se recusa a fazer qualquer reforma, no estado em que nós estamos, não está a rasgar nenhum horizonte para o futuro do país, nada, e como não tem argumentos para não o fazer inventa umas coisas, como disse há bocado, que o PSD tem uma estratégia xenófoba, encostada ao Chega. Dizer assim estes disparates, significa que não tem nada para dizer e que pura e simplesmente não quer reformar e gerir o país", respondeu Rui Rio.

"Chega está com uns sonhos megalómanos"

Quanto aos ministérios que o líder do Chega diz querer ter num futuro Governo, Rui Rio ri-se:

"Deve fazer parte do folclore pré-Congresso".