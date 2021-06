Autárquicas. PCP elege PS como "adversário eleitoral" da CDU

O PCP elegeu o PS como "adversário eleitoral" da Coligação Democrática Unitária (CDU) nas autárquicas e tem como objetivo confirmar as atuais 24 câmaras e recuperar as 10 ou mais perdidas em 2017 e nas eleições anteriores.

"O adversário eleitoral que temos é o PS. Nós discutimos câmaras com o PS", afirmou, em declarações à agência Lusa, o dirigente comunista com o dossiê autárquico, Jorge Cordeiro, sobre a estratégias e as metas da CDU para as eleições locais em setembro ou outubro.