Carlos Moedas desafia Fernando Medina para debate a dois

Se as eleições autárquicas fossem esta quinta-feira, Fernando Medina seria reeleito presidente da Câmara de Lisboa, com um resultado de 42%.

A sondagem do ICS e do ISCTE para a SIC e Expresso dá o segundo lugar a Carlos Moedas, que consegue 31% das intenções de voto.

Em reação às sondagens, Carlos Moedas disse que a campanha do adversário "está em declínio" e desafiou Fernando Medina para um debate a dois.

"As sondagens são lidas nas suas tendências e aqui há uma tendência clara de subida daquilo que são as pessoas que estão a começar a ouvir a minha mensagem. A sondagem foi feita antes de eu apresentar as minhas ideias e o meu programa", disse Carlos Moedas em entrevista à SIC Notícias.