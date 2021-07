Autárquicas. António Costa assume querer alargar o poder socialista no distrito do Porto

António Costa assume que quer alargar o poder socialista do distrito do Porto. O PS é poder em 11 dos 18 municipios, e o secretário-geral garante que quer vencer nos restantes, onde se inclui a Câmara Municipal do Porto.

Neste grupo de municípios, em que o PS não é poder, está a Câmara Municipal do Porto liderada por Rui Moreira.

Esta sexta-feira, foi a primeira vez que António Costa apareceu ao lado do candidato do PS à Câmara do Porto, mais de um mês depois do anúncio da candidatura. No entanto, desta vez, o motivo da presença do secretário-geral do PS também não foi Tiago Barbosa Ribeiro em particular, mas todos os candidatos do Porto em geral.

O secretáiro-geral do PS destaca ainda o papel das autarquicas no combate à pandemia, a importância do plano de recuperação e resiliência e os últimos números do desemprego.