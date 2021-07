Pelo menos 50 pessoas concentraram-se perto do comício de André Ventura em protesto, ontem à noite em Moura.



Ouviram-se gritos e assobios e o grupo não permitiu as intervenções no palanque, onde decorria a apresentação dos candidatos do Chega ao município de Beja para as Autárquicas 2021.

As equipas da Brigada de Intervenção acabaram por dispersar as pessoas. Uma intervenção que, segundo as autoridades, aconteceu apenas por se tratar de uma manifestação não autorizada.