O estudante de 19 anos, André Xavier, é o candidato do Bloco de Esquerda (BE) à Câmara de Bragança com os jovens entre as preocupações e uma mobilidade mais amiga do ambiente para o concelho.

O candidato disse hoje à Lusa que é militante do Bloco de Esquerda e o que o levou a aceitar o desafio para esta candidatura foi o problema com que está familiarizado da fuga dos jovens do interior do país para o litoral.

André Xavier é de Palaçoulo, uma aldeia de Miranda do Douro e deslocou-se para Bragança para estudar Gestão de Negócios Internacionais, no Instituto Politécnico.

"O que me leva a candidatar-me é a preocupação de ver esta cidade [Bragança], que gosto tanto, a ter os mesmo problemas com que estou familiarizado, que é os jovens estarem a deslocar-se para o litoral e ficarmos um lar de idosos", salientou.

O candidato considera que "é possível, com políticas certas, inverter ou atenuar esta tendência, com políticas diferentes das dos dois partidos políticos [PS e PSD]que têm governado".

Outra "grande preocupação" que o candidato do BE tem "é a emergência climática" e, por isso, acha que "é preciso apostar mais em transportes públicos em Bragança".

"É preciso aumentar os horários, melhorar a frota com mais veículos elétricos e alargar a oferta das linhas rurais", defendeu.

André Xavier disse ainda que o objetivo que tem para as eleições de 26 de setembro é "ganhar" e "ser presidente da câmara".

"É o que todos que nos candidatamos queremos", enfatizou.

O concelho de Bragança tem inscrito 35.722 eleitores que podem votar nas eleições Autárquicas de 26 de setembro.

Há quatro anos, o PSD conseguiu 57% dos votos e a eleição do presidente e quatro vereadores e o PS ficou com os outros dois vereadores e 27% da votação.

Além de André Xavier pelo Bloco de Esquerda, são também candidatos nestas eleições Hernâni Dias, pelo PSD, Jorge Gomes do PS, António Morais da CDU e Carlos Silvestre pelo Chega.