Rui Rio diz PSD tem que recuperar muito terreno nas autárquicas

Rui Rio rejeitou esta quarta-feira a ideia de um pântano à direita depois das autárquicas e disse que António Costa devia ter vergonha de não conhecer as ideias e propostas do maior partido da oposição.

No dia em que deu início a uma volta pelo país, o líder do PSD admitiu que o partido precisa de recuperar muito terreno perdido nas eleições de setembro, mas garantiu também que não está minimamente preocupado com o resultado.

A um mês das autárquicas, o líder do PSD arregaçou as mangas e começou a volta a Portugalem Marco de Canaveses, Baião e Paços de Ferreira, três câmaras que quer reconquistar ao PS.