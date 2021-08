Vinte e três concelhos nunca mudaram de cor política nas 12 eleições autárquicas que se realizaram entre 1976 e 2017, segundo uma análise da Marktest, que indica também que o PS é o partido com mais concelhos fiéis.

A análise feita pela Marktest aos resultados dos últimos 45 anos de eleições autárquicas em Portugal indica que 23 concelhos nunca mudaram de cor política, quatro dos quais localizam-se no distrito de Évora, outros quatro no distrito de Setúbal, três no distrito de Portalegre, três no distrito de Lisboa e os restantes nove espalhados por outros distritos do país.

Segundo a Marktest, o PS é o partido com mais concelhos fiéis (10), seguido pelo PCP-PEV (nove) e pelo PSD (quatro).

Na análise, é ainda concluído que as eleições autárquicas de 1979 foram aquelas em que o índice de fidelidade partidária foi mais baixo, tendo 119 concelhos mudado de cor política face às eleições de 1976.

Já as eleições de 2017 foram as que registaram o índice de fidelidade partidária mais elevado: apenas 49 concelhos atribuíram a vitória a um partido diferente daquele que já estava no poder.

Na análise nacional aos resultados de eleições autárquicas, o PS destaca-se como tendo sido o partido vencedor em todas as autárquicas, com exceção das de 1985, nas quais o PSD saiu vencedor.

Em comunicado, a Marktest refere que a análise foi realizada com dados disponíveis na Direção-Geral da Administração Interna (ex-Secretariado Técnico para os Assuntos do Processo Eleitoral; STAPE).

Os resultados referem-se às eleições autárquicas realizadas entre 1976 e 2017, não considerando eventuais atos eleitorais intercalares ou repetições de eleições que tenham ocorrido no período em análise.

A análise detalha os resultados do PS, PSD - que inclui as siglas PPD, PPD/PSD e PSD -, PCP-PEV - que inclui as siglas APU, CDU, FEPU, PCP, PCP/PEV -, CDS-PP - que inclui as siglas CDS e CDS-PP -, BE e outros partidos/coligações, que inclui as restantes 196 siglas que concorreram às eleições em análise ao longo destes 45 anos.