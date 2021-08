Câmara de Oeiras alvo de mais uma queixa por usar cartazes para publicidade institucional 

A Câmara de Oeiras está a ser alvo de mais uma queixa por usar cartazes para publicidade institucional, durante o período de pré-campanha eleitoral.

Em vez de retirar os cartazes, a autarquia de Isaltino Morais decidiu cobri-los, mas com uma mensagem escrita que critica a Comissão Nacional de Eleições.

Antes da mensagem em pano negro, os outdoors mostravam as obras que decorria no local e aquelas propostas para o futuro. Também no Facebook, as publicações eram semelhantes.

O rosto da associação cívica Evoluir Oeiras, que vai candidatar-se contra Isaltino Morais, diz que a mensagem impressa nos cartazes cria confusão e põe em causa a própria Comissão Nacional de Eleições.

Por isso, apresentou queixa. A sétima contra a autarquia, desde que o período eleitoral entrou em vigor.