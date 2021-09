Autárquicas. Eleição de dois vereadores é o objetivo do Chega na Câmara de Lisboa

O candidato do Chega à Câmara de Lisboa, Nuno Graciano, não acredita na vitória eleitoral. Na apresentação do programa, disse que o objetivo da candidatura é eleger dois vereadores.

No programa eleitoral que apresenta, Graciano quer tornar a cidade de Lisboa mais limpa – uma das bandeiras da sua campanha. No entanto, depois da apresentação, o espaço as beatas de cigarro atiradas para o chão por vários apoiantes sujavam o chão da capital.

O próprio candidato já não acredita na conquista da Câmara de Lisboa e coloca o objetivo na eleição de dois vereadores. Apesar de ser a maior autarquia do país, a apresentação do programa do Chega não contou com a presença de André Ventura.

No dia anterior, o líder do Chega esteve no Algarve para assinalar o arranque do ano político, onde deixou críticas à direita – em particular a Rui Rio e a Francisco Rodrigues dos Santos.

É com esta direita que Nuno Graciano admite a possibilidade de conversar para encontrar uma coligação pós-eleitoral que permita ao PSD e CDS liderarem a Câmara de Lisboa.