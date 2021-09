Candidatos à Câmara do Porto frente a frente

Os candidatos à Câmara Municipal do Porto debatem esta sexta-feira na SIC e SIC Notícias.

O frente a frente está marcado para as 21:00 na Avenida dos Aliados e vai contar com a presença de sete dos 11 candidatos na corrida autárquica à cidade invicta.

Rui Moreira (Independente), Tiago Barbosa Ribeiro (PS), Vladimiro Feliz (PSD), Ilda Figueiredo (CDU), Sérgio Aires (BE), Bebiana Cunha (PAN) e António Fonseca (Chega) vão defender as suas propostas para a cidade, num debate moderado por Clara de Sousa.

Em todas as candidaturas, há temas que surgem como prioridade: o acesso à habitação, bem como as questões da mobilidade ou do turismo.

Um debate a não perder, esta quinta-feira à noite, na SIC e na SIC Notícias, Às 22:30, na Edição da Noite, a analise à prestação dos candidatos.