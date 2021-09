Autárquicas. Francisco Rodrigues dos Santos aproveita arruada para criticar Governo

O Presidente do CDS fez uma arruada em Esposende, no distrito de Braga, na manhã deste sábado. Francisco Rodrigues dos Santos apelou a um maior respeito pelas forças de segurança e considerou "miserável" o valor do subsídio de risco.

Depressa a arruada deixou de ser o tema principal. Francisco Rodrigues dos Santos criticou o Governo pelo valor estipulado para o subsídio de risco das forças de segurança.

O líder do CDS passou o dia em campanha pela região norte: depois de Esposende, rumou a Fafe e terminou Amarante.