Cartazes de campanha autárquica do PS da Marinha Grande foram vandalizados

Alguns cartazes da campanha do PS para as eleições autárquicas na Marinha Grande foram vandalizados e o partido apresentou queixa nas autoridades policiais, disse à agência Lusa fonte da campanha.

Segundo o diretor da campanha, Raul Testa, foi a terceira vez que vários cartazes foram vandalizados em diferentes pontos do concelho da Marinha Grande.

"Depois de termos substituído e arranjado alguns das lonas da comunicação do PS na Rotunda do Vidreiro e noutros pontos do concelho e depois de termos formalizado queixa nas autoridades policiais, voltámos a ser alvo de vandalismo", lamentou o também adjunto da presidente da Câmara da Marinha Grande, Cidália Ferreira (PS).