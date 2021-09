Autárquicas 2021: "Não posso andar a fazer campanha eleitoral de manhã à noite"

António Costa afirmou esta quarta-feira que "um primeiro-ministro deve distinguir quando está em funções e quando está noutras funções partidárias", referindo-se às autárquicas.

Esta manhã, António Costa visitou a Feira Agrícola do Cartaxo, onde voltou a sublinhar a importância dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência para este setor.

A duas semanas das eleições autárquicas, que se desdobram em ações de pré-campanha como líder partidário, António Costa afirma que em horário de expediente, é chefe do Governo.

"Ao contrário dos outros líderes partidários, não posso andar a fazer campanha eleitoral de manhã à noite", advertiu.

Sobre o anúncio do desdobramento dos escalões do IRS, António Costa afirmou que "estamos a trabalhar muito seriamente para estudar a possibilidade deste ano podermos já fazer o que adiámos no ano passado".

