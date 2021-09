Autárquicas: Ventura diz que votar PSD é votar em António Costa 

André Ventura diz que votar no PSD é igual a votar em António Costa e que o CDS "está morto e não sabe".

A corrida é autárquica, mas o discurso é virado para o Parlamento

Num comício, em Vila Real, na segunda-feira, o líder do Chega afirmou que não concorda com os insultos feitos a Ferro Rodrigues, mas defendeu que o socialista não devia ser presidente da Assembleia da República.

Em Vila Real, o cabeça de lista à câmara do Chega foi candidato autárquico do Bloco de Esquerda, em 2009. Chateou-se com o partido e agora tenta de novo a eleição.

Ventura diz que o partido será a terceira força política agora e a maior daqui a 4 anos, mas para já, em Vila Real, ainda não conseguiu fazer listas para todas as autarquias. Em 14 concelhos, há quatro que não vão ter candidatos do Chega.

