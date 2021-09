Catarina Martins quer tirar maioria absoluta a Fernando Medina na Câmara de Lisboa

Catarina Martins deseja mais força à Esquerda e apelou ao voto no seu partido. Catarina Martins quer mais votos em Lisboa para tirar a maioria absoluta a Fernando Medina e promete que os vereadores que o partido eleger vão lutar pela redução dos passes por todo o país.

"Querem uma maioria absoluta de Fernando Medina ou querem esta força à Esquerda para novas soluções?", perguntou a coordenadora do Bloco de Esquerda.

A líder bloquista acusa Fernando Medina de falhar nas políticas de apoio à habitação.

Figura forte do partido é também a candidata a Lisboa, Beatriz Gomes Dias, conhecida ativista na luta contra o racismo, com a tarefa de fazer esquecer o caso Robles e de conseguir uma votação que permita ao Bloco de Esquerda manter o acordo com o PS para governar a capital.

"Um programa de habitação para a cidade de Lisboa deve ser um programa 100% público que permita respostas e que influencie e controle o mercado de arrendamentoe e que pare a especulação imobiliária", disse a candidata a Lisboa.

O Bloco de Esquerda olha com especial atenção para estas eleições autárquicas, em que mais parceiros à Esquerda já aceitaram ou mostraram disponibilidade para dar a mão a Fernando Medina.