PAN visita centro de recolha de animais e associação de pessoas com deficiência em Mafra

A líder do PAN esteve em Mafra, concelho onde apenas tem um deputado na Assembleia Municipal. Visitou uma instituição que trabalha com pessoas com deficiência e um centro de recolha de animais.

Foi ao lado de Jorge Alcobia, o candidato do PAN à Câmara de Mafra, que Inês Sousa Real começou o segundo dia de campanha oficial.

O partido visitou a Associação para Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas, que acolhe, sobretudo, pessoas com deficiência. Para responder a esta procura, o PAN defende maior investimento do Governo e das autarquias.

A campanha seguiu para o Centro de Recolha Oficial de Animais, onde os problemas não são diferentes dos centros do resto do país: a sobrelotação dos espaços causada pelo abandono dos animais.

A solução do PAN volta a ser um reforço das verbas do concelho.

Inês Sousa Real foi a Mafra apoiar o candidato local, num concelho que é liderado há 36 anos pelo PSD.

Nas últimas eleições autárquicas, o PAN foi o quinto partido mais votado em Mafra e só conseguiu eleger um deputado para a Assembleia Municipal. Este ano, o partido quer estrear-se na eleição de vereadores nos executivos municipais do país.