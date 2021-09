Paulo Rangel acusa António Costa de usar fundos europeus como "arma eleitoral"

Paulo Rangel fez queixa de António Costa à presidente da Comissão Europeia e pediu a Ursula von der Leyen para estar atenta. No plenário do Parlamento Europeu, o eurodeputado do PSD acusou António Costa de estar a fazer campanha com os fundos europeus.

É a oportunidade única que António Costa não se cansa de repetir. Mesmo com a campanha autárquica, o líder do PS carrega na mesma tecla.

Uma insistência e, segundo alguns, uma mistura entre primeiro-ministro e secretário geral do PS que tem levantado críticas.

Rui Rio e Jerónimo de Sousa foram os primeiros a acusar António Costa de usar os fundos europeus como propaganda.

Logo a seguir as acusações chegaram ao Parlamento Europeu com a Presidente da Comissão Europeia a assistir.

Rangel atira-se a Costa e pede ainda controlo para saber se os fundos são bem gastos e entra, assim, na campanha, horas depois de o líder do PSD ter pedido para que não se aproveite a campanha autárquica para guerras internas ou projeções pessoais no PSD.