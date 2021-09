Chega acusa PS de "meter no bolso o BE e o PCP"

Na terça-feira, André Ventura, líder do Chega, esteve em campanha autárquica em Faro para apresentar o candidato, Custódio Guerreiro.

A arruada foi feita também pelas ruas de Loulé, para apresentar o candidato do Chega, Fernando Santos, mais conhecido como "Fanã".

Em comício ficaram registadas as propostas do Chega de combate à corrupção. André Ventura sugeriu a "duplicação das penas de corrupção e um prémio a quem denunciar a corrupção".

No discurso não faltaram críticas ao Governo.

"O PS meteu no bolso o BE e o PCP, hoje não há três partidos, há um com liderança de António Costa em Portugal. Chega a altura do Orçamento de Estado e quem vota a favor? BE e PCP".