Jerónimo de Sousa: "O resultado ficou aquém dos objetivos colocados"

Jerónimo de Sousa foi o primeiro líder partidário a reagir aos resultados autárquicos. A CDU - coligação entre o PCP e Os Verdes - perdeu, nestas eleições, algumas câmaras municipais. O secretário-geral dos comunistas admite que os resultados ficaram "aquém dos objetivos".

"O resultado, sem prejuízo das sua expressão nacional, ficou aquém dos objetivos colocados. A CDU, independentemente das perdas que se assinalam, confirma-se como uma grande força de poder local", disse em conferência de imprensa.

O secretário-geral do PCP agradeceu aos que colaboraram na campanha e garante que "as populações contarão com os eleitos da CDU para prosseguirem o trabalho e a intervenção por melhores condições de vida".

Passadas as autárquicas, e com o Orçamento do Estado à vista, Jerónimo de Sousa coloca já em cima da mesa a importância do partido para "dar resposta aos problemas do país".