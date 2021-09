Manuel Machado assume derrota do PS em Coimbra

O PS perdeu a Câmara Municipal de Coimbra. Manuel Machado, o autarca recandidato, assumiu a derrota, mas salientou o trabalho feito na cidade.

"Felicitámos já todos os adversários e assumimos este resultado eleitoral com espírito democrático. Coimbra está melhor graças ao nosso trabalho e isso deixa-nos com grande tranquilidade e espírito de missão cumprida, apesar de inacabada", disse o cabeça de lista do PS.