Miguel Albuquerque diz que campanha para as autárquicas decorreu "sem incidentes" na Madeira

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, afirmou hoje que a campanha para eleições autárquicas decorreu "sem incidentes" na região autónoma e sublinhou que vai aguardar pelos resultados "com humildade".

"Não houve nenhum incidente, nenhum problema, e as pessoas estão a votar em plena normalidade", disse o governante, considerando que ser "muito salutar e bom para o sistema representativo, democrático e pluralista."

O líder do executivo madeirense, de coligação PSD/CDS-PP, falava aos jornalistas após exercer o seu direito de voto, na Escola Básica da Ajuda, em São Martinho, uma das dez freguesias que compõem o concelho do Funchal.

"Fizemos uma campanha como tínhamos de fazer. Neste momento, estamos com humildade a aguardar os resultados e o juízo do povo", declarou Miguel Albuquerque, realçando o facto de a campanha ter decorrido sem incidentes, em consonância com uma "dialética normal em democracia", apesar da "maior ou menor acutilância dos discursos" dos vários candidatos.