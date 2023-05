Benfica Campeão

“Inferno vermelho” na saída do Benfica do estádio da Luz

O momento da saída da equipa do Benfica do estádio da Luz ficou marcado por um “inferno vermelho”. Tochas, foguetes e uma maré de adeptos acompanharam os jogadores no início do percurso até ao Marquês de Pombal.