O que se vai passar no Reino Unido depois da "data mágica"?

A saída do Reino Unido da União Europeia está prevista para o dia 31 de janeiro, mas na prática tudo vai continuar na mesma. Só depois da "data mágica" é que começam as negociações difíceis com a União Europeia.

Boris Johnson foi o vencedor das eleições de quinta-feira, conseguindo alcançar uma maioria absoluta confortável no parlamento britânico que lhe vai permitir levar em diante o Brexit.