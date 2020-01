Vários festejos no Reino Unido marcam a saída da União Europeia. Na praça do Parlamento, em Londres, o partido do Brexit organizou um comício que vai contar com um discurso do eurocético Nigel Farage.

Em Downing Street, haverá uma contagem decrescente até ao momento de partida.

Vários edifícios britânicos estão iluminados de forma especial.