Brexit consumado. UE e Londres fecham acordo

A União Europeia (UE) e o Reino Unido fecharam esta quinta-feira, véspera de Natal, o acordo sobre a parceria pós-Brexit.

“Chegámos finalmente a um acordo. Foi um longo caminho, mas temos um bom acordo, que é justo e equilibrado”, anunciou Von der Leyen numa conferência de imprensa com o negociador-chefe da UE, Michel Barnier, na sede do executivo comunitário.

A uma semana do final do “período de transição” para a consumação do Brexit e da saída do Reino Unido do mercado único, o bloco europeu e Londres evitaram assim um divórcio desordenado, estabelecendo um acordo de comércio livre que regerá as relações futuras.

Este acordo comercial entra em vigor a 1 de janeiro de 2021.

"O acordo está fechado", afirmou o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, numa publicação na rede social Twitter:

O primeiro-ministro António Costa também recorreu ao Twitter para reagir ao acordo e deixou um agradecimento especial à equipa negociadora da UE:

O Reino Unido abandonou a UE a 31 de janeiro.