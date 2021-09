Situação está a normalizar no Reino Unido depois de uma semana de corrida aos combustíveis

A partir desta sexta-feira, passa a ser obrigatório o passaporte para entrar no Reino Unido que, por causa do Brexit, atravessa uma crise de falta de camionistas. Depois de uma semana de corrida aos combustíveis devido aos atrasos na distribuição, a situação aproxima-se da normalidade.

Depois do caos do início da semana, são cada vez mais os postos de combustível a voltar ao normal. A distribuição foi acelerada. O Governo reforçou a frota de camiões-tanque e acionou os militares.

Os problemas dos últimos tempos, levaram já a um aumento dos salários dos camionistas britânicos, mas o dia-a-dia continua a ser pouco atrativo.

O Brexit é apontado com uma das várias causas da falta de camionistas no Reino Unido.

Também por causa do Brexit, esta sexta-feira, mudam as regras de entrada no país. Os cartões do cidadão europeus deixam de ser aceites. Passa a ser obrigatório mostrar o passaporte. A nova regra não se aplica aos cidadãos comunitários que vivem no Reino Unido ou que já se candidataram ao estatuto de residente. Ainda assim, mesmo esses, só poderão usar o cartão do cidadão até 31 de dezembro de 2025.

