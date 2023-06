Será que vou conseguir fazer milhares de quilómetros por África numa bicicleta elétrica?

Todos nós, desde pequenos, somos influenciados por filmes, e eu não sou uma exceção. Cresci nos anos 90, uma época em que não havia tablets nem YouTube, e a minha infância consistia em assistir repetidamente aos filmes da Disney, em especial "O Rei Leão". Naquela época era numa televisão de caixa quadrada que via as cassetes VHS com as aventuras do Simba, Pumba e Timão. E assim ia crescendo em mim o desejo de conhecer África, tornando aquele continente a escolha óbvia para minha primeira grande viagem em 2012. E agora, 11 anos depois, aquele continente volta a ser protagonista de um dos projetos mais desafiantes que espero ter em toda a minha vida. Para aqueles que não me conhecem, em 2012, saí de Vila do Conde numa missão humanitária em direção à Guiné-Bissau, e lá tirei a fotografia que mudaria a minha vida. Essa fotografia, que retrata jovens guineenses a jogar à bola num antigo complexo militar português, fez com que ganhasse o primeiro lugar na categoria Daily Life do World Press Photo.

A paixão por África Desde então, tenho contado muitas histórias através do meu olhar, e minha paixão por África só cresceu. Uma das histórias que contei, para o New York Times, foi sobre uma empresa que organizava aventuras de bicicleta pelo mundo, incluindo o continente africano. Durante os 10 dias em que acompanhei os ciclistas, percebi que essa era verdadeiramente a melhor maneira de conhecer África e o seu povo. Nos últimos anos, temos testemunhado mudanças climáticas trágicas no nosso planeta, mas as ações de combate das mesmas não são suficientes. Foi assim que, juntando a minha enorme vontade de atravessar África, vindo muito também de uma das séries dos documentários do Ewan McGregor, que decidi pesquisar o que já havia sido feito naquele continente em termos de combate às alterações climáticas e como essa região do mundo está a ser afetada. Entre todos os continentes, a África é um dos mais impactados pelas mudanças climáticas, e milhões de pessoas são ameaçadas, sofrendo com secas históricas em algumas regiões e com chuvas e inundações letais noutras.



De Cairo até Cape Town Nessa pesquisa descobri, que embora o trajeto de Cairo até Cape Town seja bem conhecido entre os ciclistas mais aventureiros, nunca ninguém o fez numa bicicleta elétrica. Mais tarde vim a perceber porquê. Para além de ser um dos locais mais desafiantes em termos de carregamento de baterias, devido à falta de electricidade, toda a burocracia em torno do transporte de uma bicicleta eléctrica já basta para os que pensam nessa ideia, desistirem. Não foi o meu caso.

Foi nesse momento que comecei a "desenhar" o projeto e desde então minha vida tem sido uma agitação completa. Era importante para mim que o projeto fosse baseado na sustentabilidade e no estímulo à mobilidade elétrica, além de envolver uma dose de aventura. Desde tentar encontrar parceiros interessados no projeto, como a EDP, ActivoBank, Fujifilm e Mbit, até encontrar uma bicicleta totalmente feita em Portugal, como a E-Bike, E850 Treking da BEEQ, até treinar fisicamente para uma aventura como esta, tudo tem sido um verdadeiro desafio. Quando comecei a projetar esta aventura, não fazia ideia do quão complexa poderia ser uma viagem assim. A preparação mental, por si só, pode ser exaustiva, já que todos os dias surgem novos obstáculos. Por mais experiência que eu tenha em preparar viagens, como projetar uma jornada de 6 a 7 meses, passando por 11 países e cobrindo uma distância total de cerca de 14 000 quilómetros? Os maiores desafios da viagem Não foi fácil, principalmente nos mais pequenos detalhes de cada dia, cada quilómetro, cada ponto possível de recarga ao longo dos cerca de 14 000 quilómetros que vou percorrer, incluindo savanas e desertos, onde devo gerir cuidadosamente a autonomia da bateria da bicicleta para garantir energia suficiente até o próximo ponto de carregamento e que pode me levar dois dias. Isso se ele realmente existir e tiver eletricidade. A gestão das baterias, das suas autonomias e onde as carregar, vão ser os maiores desafios desta viagem. O peso que carrego nos alforges da bicicleta é um fator crítico para estender a autonomia das baterias. Encontrar o equilíbrio entre levar tudo o que necessito, como roupa, equipamento fotográfico, tenda, saco de cama e peças sobressalentes, e manter-me abaixo do limite de 40 quilos foi um verdadeiro desafio. Acordava a meio da noite, obcecado com esse problema, esvaziava as sacolas, avaliava cada peça e pesava meticulosamente cada mala. Cada grama a menos é crucial.

Além disso, é fundamental distribuir o peso de forma equilibrada no lado direito e esquerdo da bicicleta para garantir estabilidade. Sempre me esforcei para ser minimalista nas minhas viagens, mas desta vez tive de levar essa prática ao extremo.

Enfrentar o desconhecido No dia que deixei Portugal e enquanto estava em frente da porta de embarque no aeroporto, à espera de entrar no avião, veio-me um misto de emoções, algo novo, nunca antes sentido. Nervoso, ansioso, com medo e uma vontade súbita de chorar. E enquanto fazia o caminho, a pé, para dentro do avião, só me vinha à cabeça: será que vou ser capaz? Será que vou conseguir fazer aqueles milhares de quilómetros de bicicleta? Não se trata apenas de sensibilizar as pessoas na luta contra as alterações climáticas. Não se trata apenas de procurar a melhor fotografia. Trata-se de um desafio pessoal!

