Para Kate e Gerry levar à justiça o responsável pelo desaparecimento de Maddie é uma das prioridades

O desaparecimento de Maddie não está explicado e as investigações têm avançado e recuado ao longo dos últimos 13 anos.

Para a família e para as polícias de vários países, é um assunto em aberto que já seguiu várias pistas inconclusivas. A mais recente, lançada pela polícia alemã, alimenta, de novo, a esperança.

O advogado Rogério Alves conta que já falou com o pai de Maddie e explica que ele está expectante com o que pode ser descoberto com esta nova pista.

Num depoimento divulgado na quarta-feira, os pais de Maddie sublinham que querem o que sempre quiseram: encontrar a filha com vida, descobrir a verdade e levar os responsáveis à justiça ter paz.